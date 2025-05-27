У Норвегії спустили на воду судно, що ледь не вʼїхало у будинок

Вантажне судно, яке сіло на мілину в норвезькому фіорді та ледь не врізалося в будинок, у вівторок, 27 травня, через п’ять днів після інциденту, було знову спущене на воду та буксирується до найближчого порту.

Про це пише агентство AP, передає "Європейська правда".

Буксир витягнув і зняв з мілини судно NCL Salten зранку 27 травня біля узбережжя фіорду Тронгейм. Наразі його буксирують до порту Оркангер.

Генеральний директор компанії-буксирувальника, яка виконувала операцію з підняття судна, Оле Т. Бйорневік заявив, що "все пройшло краще, ніж очікувалося".

Перед операцією контейнери з корабля були вивантажені.

Судно сіло на мілину 22 травня. Про розливи нафти не повідомлялося, жоден із 16 членів екіпажу не постраждав.

Вахтовому штурману, другим офіцеру судна, пред’явлено звинувачення у необережному керуванні, оскільки він, ймовірно, заснув під час чергування.