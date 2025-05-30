У Молдові анулювали сотні водійських посвідчень після перевірки записів іспиту

Сотні нових водіїв у Молдові втратили свої водійські посвідчення після масової перевірки відеозаписів іспиту, з яких помітили, що інспектори "закрили очі" на явні порушення кандидатами правил дорожнього руху.

Про це повідомляє TVR Moldova, пише "Європейська правда".

Агентство державних послуг анулювало сотні нещодавно виданих водійських посвідчень на підставі перевірки відеозаписів іспитів, з яких з’ясувалося, що кандидати допустили більше помилок, ніж дозволено для зарахування іспиту.

Перегляд відео засвідчив, що інспектори "заплющили очі" на деякі порушення ПДР кандидатами і не внесли їх до екзаменаційного листа.

Наприклад, кандидатам не зарахували як помилку перелаштування через суцільну лінію, неувімкнений поворотник перед маневром, непропущених пішоходів, які явно мали намір перейти на нерегульованому переході. З "пропущеними" помилками їхня кількість виявилась більшою за допустиму для визнання іспиту складеним.

Водіїв, яких торкнулося рішення, запрошують на зустріч, де показують відеозапис і документи, на підставі яких посвідчення анульовують. Якщо особа не наведе переконливих аргументів на оскарження рішення, воно стає остаточним.

За 2024 рік перевірили понад 9500 відеозаписів іспитів і після того анулювали посвідчення 315 водіїв. У Молдові перевірку відеозапису можуть зробити протягом пів року після складання практичного іспиту на запит поліції.

"Для нас головне – безпека на дорозі і боротьба з шахрайством. Також ми таким чином можемо покарати екзаменаторів, які посприяли нечесному складанню іспиту – вони отримують догани або звільнення", – зазначив керівник Департаменту реєстрації транспортних засобів і кваліфікації водіїв Яков Завтур.

Нагадаємо, Латвія за попередній рік передала Україні понад 600 авто, конфіскованих у п'яних водіїв.

А у Польщі загрожує до 3 років в'язниці водієві, який проїхав понад 20 км по автомагістралі назустріч руху.