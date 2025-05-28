У Польщі водій BMW проїхав 26 км проти руху по швидкісній трасі

У Польщі водій легкового BMW проїхав 26 км проти визначеного напрямку руху на автомагістралі, після чого покинув авто і пішов пішки; його перевіряють на наркотичне сп’яніння.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Випадок стався у вівторок на автомагістралі A1, що сполучає Катовіце і Гданськ. Поліція містечка неподалік Лодзя отримала повідомлення від наляканих водіїв про BMW, який їде проти загального руху.

На місце відправили мотопатруль, щоб якнайшвидше зупинити порушника. Втім, ще до того, як патрульні доїхали на місце, з’ясувалось, що водій покинув автомобіль на трасі заведеним та незамкненим, створивши перешкоду для руху, і пішов далі пішки. Також виявилось, що він спершу їхав у правильному напрямку, а потім здійснив розворот проти руху.

‼️26 km autostradą A1 pod prąd‼️



Oto kolejny przykład skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania w ruchu drogowym, które naraziło innych podróżujących na ogromne niebezpieczeństwo.



Kamery monitoringu na autostradzie A1 w woj. łódzkim zarejestrowały pojazd poruszający się… pic.twitter.com/kseQU068x9 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (@GDDKiA) May 28, 2025

Порушник виявився 40-річним мешканцем міста Домброва-Гурнича у Сілезії.

У поліції розповіли, що він був у неадекватному ірраціональному стані, через що запідозрили стан наркотичного сп’яніння. Водія затримали, результати обстеження ще не повідомляли.

Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі за створення небезпечної ситуації на дорозі. Свідків події просять сконтактувати з поліцією.

Раніше у Польщі набула розголосу історія про покинутий BMW на "острівці асфальту" серед великого будівництва. Невдовзі після того власник знайшовся.