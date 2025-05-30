В Молдове аннулировали сотни водительских удостоверений после проверки записей экзамена

Сотни новых водителей в Молдове потеряли свои водительские удостоверения после массовой проверки видеозаписей экзамена, из которых заметили, что инспекторы "закрыли глаза" на явные нарушения кандидатами правил дорожного движения.

Об этом сообщает TVR Moldova, пишет "Европейская правда".

Агентство государственных услуг аннулировало сотни недавно выданных водительских удостоверений на основании проверки видеозаписей экзаменов, из которых выяснилось, что кандидаты допустили больше ошибок, чем разрешено для зачисления экзамена.

Просмотр видео показал, что инспекторы "закрыли глаза" на некоторые нарушения ПДД кандидатами и не внесли их в экзаменационный лист.

Например, кандидатам не засчитали как ошибку перестроение через сплошную линию, не включенный поворотник перед маневром, непропущенных пешеходов, которые явно намеревались перейти на нерегулируемом переходе. С "пропущенными" ошибками их количество оказалось больше допустимого для признания экзамена сданным.

Водителей, которых коснулось решение, приглашают на встречу, где показывают видеозапись и документы, на основании которых удостоверение аннулируют. Если лицо не приведет убедительных аргументов на обжалование решения, оно становится окончательным.

За 2024 год проверили более 9500 видеозаписей экзаменов и после этого аннулировали удостоверения 315 водителей. В Молдове проверку видеозаписи могут сделать в течение полугода после сдачи практического экзамена по запросу полиции.

"Для нас главное – безопасность на дороге и борьба с мошенничеством. Также мы таким образом можем наказать экзаменаторов, которые поспособствовали нечестной сдаче экзамена – они получают выговоры или увольнение", – отметил руководитель Департамента регистрации транспортных средств и квалификации водителей Яков Завтур.

Напомним, Латвия за предыдущий год передала Украине более 600 авто, конфискованных у пьяных водителей.

А в Польше грозит до 3 лет тюрьмы водителю, который проехал более 20 км по автомагистрали навстречу движению.