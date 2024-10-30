"Всі бояться всіх": у Європі дослідили відчуття безпеки на дорозі

Велике опитування в 11 країнах Європи показало, що 95% людей бояться на дорогах небезпечної поведінки інших учасників руху; цифра виявилась вищою, ніж рік тому.

Як повідомляє "Європейська правда", результати опитування Ipsos на замовлення асоціації Vinci Autoroutes цитує французький BFMTV.

95% опитаних – від пішоходів до автоводіїв – бояться ризикової поведінки інших учасників руху. Серед велосипедистів цей показник найвищий, 97%, а найнижчий, хоч і все одно дуже високий – серед пішоходів (92%). Пішоходи найчастіше бояться, що водій не стане зупинятися, коли вони почнуть переходити дорогу по нерегульованому переходу. 80% кажуть про дискомфорт від велосипедистів і самокатників на тротуарах.

Водночас багато опитаних визнають, що іноді трохи порушують правила.

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68% автомобілістів зізналися, що іноді проскакують на жовтий сигнал світлофора, або коли він щойно змінився на червоний; 12% – що іноді паркуються на велосмугах; 36% – що забувають перевіряти відсутність позаду велосипедиста, перш ніж відкрити двері авто.

Серед велосипедистів 44% зізнаються, що іноді проскакують на зміну сигналу світлофора і понад 60% – що іноді їдуть по тротуару, хоча формально не мають права там пересуватися. 57% водіїв мопедів іноді їдуть велосмугами.

80% пішоходів іноді перебігають дорогу у місці без жодних позначених переходів.

78% автомобілістів зізнаються, що іноді під час руху зазирають в телефон. Серед "двоколісних" з мотором це 52%, серед пішоходів – 57%, серед велосипедистів – найменше, 36%.

Попри високе занепокоєння небезпекою, яку можуть створити інші учасники руху, серед велосипедистів почуваються на дорозі "в цілому безпечно" 80%. Найвище відчуття безпеки серед веловодіїв у Нідерландах – 93%. У Франції ця цифра набагато нижча – 59%, проте є вищою у більших містах з розвиненою інфраструктурою.

Всього у рамках опитування опитали понад 12400 людей в 11 країнах Європи, збір даних проводився у лютому-березні.

Нагадаємо, раніше цього місяця у Польщі сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України.

У Німеччині на початку жовтня у зіткненні двох автобусів постраждали пів сотні людей.