ЗМІ: У Чехії чекають Зеленського – Празький град закритий для відвідувачів

Президент Чехії Петр Павел прийме в неділю главу іноземної держави, найімовірніше, президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомило чеське видання Novinky, пише "Європейська правда".

Празький град, резиденція президента Чехії, закрили для відвідувачів протягом неділі. Офіційно причину не називають, однак неофіційно відомо, що у неділю відбудеться візит іноземного лідера, а саме Володимира Зеленського.

За даними видання, очікується, що літак українського президента прибуде близько полудня за місцевим часом. Десятки поліцейських стежитимуть за його прибуттям.

Президент Павел відвідав Україну 20 та 21 березня цього року, це був його другий візит до країни з моменту вступу на посаду, і там він також зустрівся з президентом Зеленським.

Український президент перебував у Празі в липні 2023 року, його візит не був анонсований заздалегідь.

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