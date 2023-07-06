Зеленський з Болгарії несподівано вирушив у Чехію

Президент Володимир Зеленський повідомив про неоголошений візит до Чехії після поїздки до Болгарії в четвер.

Про це пише "Європейська правда".

Зеленський повідомив у соцмережах, що в Празі проведе переговори з чеськими президентом і прем'єром Петром Павелом та Петром Фіалою, а також спікерами парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою, і зустрінеться з "членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ".

"У центрі уваги – оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО, ситуація довкола ЗАЕС, реалізація "формула миру", відбудова України", – додав голова держави.

Зазначимо, що це перший візит Володимира Зеленського до Чехії від початку президентської каденції у 2019 році.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у четвер прибув з візитом до Болгарії. Лідери обох країн уклали спільну декларацію, яка стала 22-м документом, в якому йдеться про підтримку членства України в НАТО.

Також, за даними ЗМІ, Зеленський напередодні саміту НАТО у Вільнюсі відвідає Туреччину для зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.