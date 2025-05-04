СМИ: В Чехии ждут Зеленского – Пражский Град закрыт для посетителей

Президент Чехии Петр Павел примет в воскресенье главу иностранного государства, скорее всего, президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщило чешское издание Novinky, пишет "Европейская правда".

Пражский Град, резиденция президента Чехии, закрыт для посетителей в течение воскресенья. Официально причину не называют, однако неофициально известно, что в воскресенье состоится визит иностранного лидера, а именно Владимира Зеленского.

По данным издания, ожидается, что самолет украинского президента прибудет около полудня по местному времени. Десятки полицейских будут следить за его прибытием.

Президент Павел посетил Украину 20 и 21 марта этого года, это был его второй визит в страну с момента вступления в должность, и там он также встретился с президентом Зеленским.

Украинский президент находился в Праге в июле 2023 года, его визит не был анонсирован заранее.

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