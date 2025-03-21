Президент Чехії прибув до Києва

Президент Чехії Петр Павел вранці 21 березня прибув до Києва в рамках свого дводенного візиту до України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в офісі чеського президента.

"Вранці в п'ятницю, 21 березня, президент Петр Павел прибув до Києва, де зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем", – йдеться у повідомленні.

Напередодні Петр Павел відвідав Одесу у день, коли війська Росії масовано атакували місто дронами.

Він зустрівся в Одесі з віцепрем'єром та міністром реконструкції та регіонального розвитку Олексієм Кулебою, керівництвом Одеської області, а також представниками міст Миколаєва та Херсона.

Вони обговорили подальшу підтримку регіону, який перебуває прямо на лінії фронту.

"Наразі Чеська Республіка надала допомогу у вигляді бойових машин, безпілотників, захисних жилетів, мобільних глушилок, а також медичного обладнання, такого як апарати штучної вентиляції легенів та медичні ліжка", – повідомили в офісі чеського президента.

У січні 2025 року міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що країна шукає підтримки інших країн Європейського Союзу, аби організувати нову ініціативу закупівлі боєприпасів для України.

А наприкінці лютого міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що експорт військової техніки в Україну минулого року збільшився щонайменше на третину.