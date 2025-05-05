У Варшаві кліматичні активісти блокують мости у день випускних іспитів

Польська гілка кліматичної ініціативи "Останнє покоління" у понеділок, 5 травня, розпочала протест у Варшаві: планують заблокувати мости в місті.

Про це пише польський мовник RMF24, передає "Європейська правда".

Як пише польський мовник, після 09:30 ранку 5 травня, близько 50 активістів "Останнього покоління" розпочали протест в місті. У цей день польські учні складають письмовий іспит з рідної мови. Перекриття мостів може ускладнити багатьом доїзд до місця іспиту.

Фото: RMF24

Зазначається, що активісти почали марш через три мости у Варшаві: Сілезько-Домбровський, Свентокшиський і Понятовського.

Демонстранти скандують: "Вуличний спротив, громадський транспорт".

Ok. 50 aktywistów #OstatniePokolenie właśnie rusza "wężykiem" w marszu przez trzy warszawskie mosty: Śląsko-Dąbrowski, Świętokrzyski i Poniatowskiego. "Opór uliczny, transport publiczny" – krzyczą. Mają zająć jeden pas ruchu.#protest@RMF24pl pic.twitter.com/2e5i7DPQ20 – Michał Radkowski (@MichalRadkowski) May 5, 2025

Активісти "Останнього покоління" вже неодноразово перекривали дороги у Варшаві. Під час однієї з акцій облили фарбою відому статую русалки на набережній Вісли.

Під час останньої з гучних акцій облили штучною кров’ю пам’ятник жертвам Смоленської катастрофи.