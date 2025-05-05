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В Варшаве климатические активисты блокируют мосты в день выпускных экзаменов

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Новости — Понедельник, 5 мая 2025, 11:17 — Уляна Кричковская

Польская ветвь климатической инициативы "Последнее поколение" в понедельник, 5 мая, начала протест в Варшаве: планируют заблокировать мосты в городе.

Об этом пишет польский вещатель RMF24, передает "Европейская правда".

Как пишет польский вещатель, после 09:30 утра 5 мая около 50 активистов "Последнего поколения" начали протест в городе. В этот день ученики польских школ сдают письменный экзамен по родному языку. Перекрытие мостов может затруднить многим доезд до места экзамена. 

Фото: RMF24
Фото: RMF24

Отмечается, что активисты начали марш через три моста в Варшаве: Силезко-Домбровский, Свентокшиский и Понятовского.

Демонстранты скандируют: "Уличный протест, общественный транспорт". 

Активисты "Последнего поколения" уже неоднократно перекрывали дороги в Варшаве. Во время одной из акций облили краской известную статую русалки на набережной Вислы.

А во время последней из громких акций облили искусственной кровью памятник жертвам Смоленской катастрофы.

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