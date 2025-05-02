У Варшаві кліматичні активісти погрожують заблокувати мости у день випускних іспитів

Польська гілка кліматичноої ініціативи "Останнє покоління" пригрозила заблокувати мости Варшави у день одного з випускних іспитів старшокласників та висунула серію вимог до мера столиці Рафала Тшасковського, який є також кандидатом у президенти.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Активісти "Останнього покоління" під час передвиборчого заходу Тшасковського у Торуні передали йому лист, де висунули серію ековимог та погрожують 5 травня заблокувати низку мостів Варшави, якщо їх проігнорують.

Активісти стверджують, що у акції, під час якої вони зазвичай приклеюють себе до асфальту, готові взяти участь понад 150 людей.

Серед іншого, вони вимагають суттєво збільшити інвестиції у залізничний транспорт і мережу громадського транспорту і переспрямувати на розвиток маршрутів регіонального сполучення ті кошти, які планувалось витратити на будівництво нових автошляхів.

Також активісти вимагають запровадити місячний проїзний вартістю 50 злотих на усю мережу регіонального транспорту.

5 квітня випускники польських шкіл складають письмовий іспит з рідної мови. Перекриття мостів може ускладнити багатьом доїзд до місця іспиту.

Активісти "Останнього покоління" вже неодноразово перекривали дороги у Варшаві. Під час однієї з акцій облили фарбою відому статую русалки на набережній Вісли.

Під час останньої з гучних акцій облили штучною кров’ю пам’ятник жертвам Смоленської катастрофи.