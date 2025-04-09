У Варшаві екоактивіст облив штучною кров’ю пам’ятник жертвам Смоленської катастрофи

Варшавським поліцейським довелося втрутитися в центрі польської столиці, де екоактивіст видерся на пам’ятник жертвам Смоленської катастрофи і облив його червоною рідиною – відповідальність за акцію взяла на себе кліматична група "Останнє покоління".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN24.

Інформацію про втручання співробітників поліції біля пам'ятника жертвам Смоленської катастрофи 2010 року підтвердив представник I районного відділення поліції Варшави Якуб Пациняк.

фото PAP

"Близько 10:30 ранку на площі Пілсудського співробітники поліції вжили заходів проти особи, яка проникла до пам'ятника і розлила на нього рідину. На місці події працюють співробітники поліції", – сказав Пациняк.

Як повідомила організація "Останнє покоління" в комюніке, розісланому в ЗМІ, їхній активіст заліз на пам'ятник напередодні 15-ї річниці Смоленської катастрофи, облив сходинки штучною кров'ю і розгорнув банер з написом "Ми летимо назустріч катастрофі".

Двоє інших активістів "Останнього покоління", одягнені в траурний одяг, поклали два вінки: один – за жертвами Смоленської катастрофи, а інший – за нинішніми і майбутніми жертвами кліматичної катастрофи.

Наразі активіст сидить на меморіалі. З ним розмовляють поліцейські. Площа перекрита для руху пішоходів.

Представники "Останнього покоління" не раз блокували Віслостраду – швидкісну дорогу вздовж лівого берега Вісли у Варшаві.

Вони так намагаються привернути увагу до своїх вимог: передавати усі кошти з прибутку від будівництва нових доріг та автомагістралей на розвиток місцевого громадського транспорту і запровадити єдиний місячний проїзний на регіональний транспорт по всій території країни вартістю 50 злотих.

Раніше, нагадаємо, в Польщі висунули звинувачення кліматичним активісткам, які під час акції у березні минулого року облили помаранчевою фарбою відому статую русалки на набережній Вісли у Варшаві.