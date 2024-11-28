Кліматичні активісти блокували одну з ключових доріг Варшави

Надвечір у середу кліматичні активісти у Варшаві влаштували блокаду Віслостради – швидкісної дороги уздовж лівого берега Вісли.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Протест кліматичних активістів ініціативи "Останнє покоління" почався надвечір 27 листопада, вони назвали його "найбільшою блокадою Віслостради". В акції взяли участь 22 особи. Вони тричі перекривали рух.

Фото пресслужби ініціативи

Акція викликала велике обурення водіїв, деякі вийшли з автомобілів і намагались відтягти протестувальників з дороги.

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Присутня на місці поліція склала на учасників акції 16 адміністративних протоколів.

Перед цим у понеділок протестувальники перекривали тунель на Віслостраді.

Активісти намагаються таким чином привернути увагу до своїх вимог до уряду: передавати усі кошти з прибутку від будівництва нових доріг та автомагістралей на розвиток місцевого громадського транспорту і запровадити єдиний місячний проїзний на регіональний транспорт по всій території країни вартістю 50 злотих.

На початку жовтня у Польщі висунули звинувачення кліматичним активісткам, які під час акції у березні облили помаранчевою фарбою відому статую русалки на набережній Вісли у Варшаві.