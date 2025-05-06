У Вроцлаві 11 осіб постраждали у зіткненні міського автобуса і трамвая

У польському Вроцлаві сталася серйозна ДТП за участю міського автобуса і трамвая, постраждали 11 осіб.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Аварія сталась у вівторок близько 14:30 за місцевим часом на перехресті вулиць Яна Кохановського і Людомира Ружицького. Міський автобус зіткнувся з трамваєм.

Як повідомили у поліції, постраждали 11 осіб, з них шестеро потребувала госпіталізації. Постраждалі самостійно вибралися з салону до приїзду допомоги.

На місці залишаються більше десятка машин служб надзвичайних ситуацій. Рух на місці ДТП майже заблокований, оскільки транспортні засоби перекрили перехрестя.

Автобуси, маршрут яких пролягає цими вулицями, та чотири трамвайних маршрути спрямували в об’їзд.

Схожа ДТП була у Вроцлаві також у грудні 2024 року, тоді постраждали четверо осіб.

У лютому у Варшаві внаслідок зіткнення трамваїв постраждали шість людей.