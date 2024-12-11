У польському Вроцлаві четверо людей постраждали у зіткненні автобуса і трамвая
Новини — Середа, 11 грудня 2024, 08:36 —
У польському місті Вроцлав ввечері у вівторок четверо людей постраждали внаслідок зіткнення трамвая і рейсового автобуса.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Аварія сталася після 7 години вечора на перехресті. Трамвай з пасажирами зіткнувся із міським рейсовим автобусом та зійшов з рейок.
Внаслідок інциденту постраждали четверо пасажирів трамвая, їм надали допомогу на місці і подальшої загрози для їхнього життя немає, повідомили у поліції.
Перевірка показала, що водії обох транспортних засобів були тверезими.
Через аварію рух в одному з напрямків був заблокований близько години.
Нагадаємо, 2 грудня у Варшаві зіткнулися два трамваї, тоді постраждали шестеро людей.
Наприкінці жовтня небезпечна ДТП з трамваєм сталася у центрі столиці Норвегії – трамвай, що зійшов з рейок, в’їхав у приміщення магазину.