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У польському Вроцлаві четверо людей постраждали у зіткненні автобуса і трамвая

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Новини — Середа, 11 грудня 2024, 08:36 — Марія Ємець

У польському місті Вроцлав ввечері у вівторок четверо людей постраждали внаслідок зіткнення трамвая і рейсового автобуса.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Аварія сталася після 7 години вечора на перехресті. Трамвай з пасажирами зіткнувся із міським рейсовим автобусом та зійшов з рейок.

Фото: пресслужба мерії Вроцлава
Фото: пресслужба мерії Вроцлава

Внаслідок інциденту постраждали четверо пасажирів трамвая, їм надали допомогу на місці і подальшої загрози для їхнього життя немає, повідомили у поліції. 

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Перевірка показала, що водії обох транспортних засобів були тверезими.

Через аварію рух в одному з напрямків був заблокований близько години. 

Нагадаємо, 2 грудня у Варшаві зіткнулися два трамваї, тоді постраждали шестеро людей.

Наприкінці жовтня небезпечна ДТП з трамваєм сталася у центрі столиці Норвегії – трамвай, що зійшов з рейок, в’їхав у приміщення магазину.

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