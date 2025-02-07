У Варшаві внаслідок зіткнення трамваїв постраждали шість людей

Вранці 7 лютого у Варшаві сталося зіткнення двох трамваїв, шестеро людей, серед них двоє дітей, потрапили до лікарні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Речник Варшавського трамваю Вітольд Урбанович повідомив, що зіткнення сталося на зупинці Oś Królewska в напрямку Вілянова близько 9:30 ранку.

"Шістнадцятий трамвай в'їхав у трамвай 14-го маршруту, що стояв. Шестеро людей отримали поранення, в тому числі один з машиністів. На місці події працюють служби, які з'ясовують причини інциденту" – додав він. Він зазначив, що обидва машиністи були тверезі.

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Молодший бригадир Артур Камінський повідомив, що на момент прибуття на місце події всі люди перебували за межами депо, під наглядом лікарів швидкої допомоги.

"Шестеро людей, серед яких двоє дітей і один водій, були доставлені до лікарень" – зазначив пожежник.

Управління громадського транспорту повідомило, що рух трамваїв на новому маршруті до Вілянова був ускладнений.

"У зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою в районі зупинкового комплексу Oś Królewska виникли труднощі в роботі ліній 14 і 16. Лінії в напрямку Miasteczko Wilanów були скорочені до зупинкового комплексу Św. Bonifacego", – повідомили в управлінні.

Речник Варшавського трамваю повідомив, що рух трамваїв на цьому маршруті має бути відновлений близько 12 години, після того, як трамваї будуть відбуксировані до депо.

В середині січня у ДТП з двома трамваями у Страсбурзі постраждали майже 70 людей.

25 січня у Молдові потрапив у ДТП автобус "Київ – Кишинів", внаслідок аварії постраждали двоє людей.

А 28 січня у польському місті Глівіце у Сілезькому воєводстві восьмеро людей постраждали у ДТП міського рейсового автобуса і трактора.