Во Вроцлаве 11 человек пострадали при столкновении городского автобуса и трамвая

В польском Вроцлаве произошло серьезное ДТП с участием городского автобуса и трамвая, пострадали 11 человек.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла во вторник около 14:30 по местному времени на перекрестке улиц Яна Кохановского и Людомира Ружицкого. Городской автобус столкнулся с трамваем.

Как сообщили в полиции, пострадали 11 человек, из них шестеро нуждалась в госпитализации. Пострадавшие самостоятельно выбрались из салона до приезда помощи.

На месте остаются более десятка машин служб чрезвычайных ситуаций. Движение на месте ДТП почти заблокировано, поскольку транспортные средства перекрыли перекресток.

Автобусы, маршрут которых пролегает по этим улицам, и четыре трамвайных маршрута направили в объезд.

Похожее ДТП было во Вроцлаве также в декабре 2024 года, тогда пострадали четыре человека.

В феврале в Варшаве в результате столкновения трамваев пострадали шесть человек.