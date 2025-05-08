Литва готовится производить и закупать противопехотные мины

Глава Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене объявила, что страна готовится к производству и приобретению противопехотных мин.

Об этом она, как пишет "Европейская правда", сообщила в Facebook.

"Мы готовимся к производству и приобретению мин", – отметил министр.

По ее словам, Литва делает этот важный шаг вместе с другими странами региона: Польшей, Латвией, Эстонией и Финляндией.

"Россия использует все, что есть в Украине, чтобы убивать невинных людей, и мы принимаем все возможные и невозможные меры, чтобы сдержать и, в случае необходимости, защитить наших граждан. Российские войска не пересекут наши границы, и их грязных сапог здесь никогда не будет", – подчеркнула руководительница литовского Минобороны.

Напомним, сегодня Сейм Литвы денонсировал Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.

"Как только получим подпись президента, подадим решение и объяснения Литвы в Совет Безопасности ООН", – добавила Довиле Шакалиене.

Ранее она заявила, что страна рассматривает запуск производства морских дронов по схеме "1+1": один для себя, один для Украины.

В конце апреля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции.

Зато Норвегия заявила, что не выйдет из международной конвенции о запрете противопехотных мин, поскольку считает, что ее современных систем обороны будет достаточно на случай вражеской агрессии.