Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс назвав вихід його країни та інших країн регіону з Оттавської конвенції можливістю зміцнити оборону та надіслати Росії повідомлення про готовність цих країн використовувати "все, що є в їхньому розпорядженні".

Його слова цитує LRT, пише "Європейська правда".

Будріс заявив, що Литва відкриває можливості для зміцнення своєї оборони.

"Причини нашого виходу з конвенції були чіткими, і вони стосувалися не стільки самої конвенції, скільки того, що нам потрібні заходи, які дозволять нам зупиняти піхоту ворога та посилити весь наш арсенал контрмобільності та інструментів", – сказав він.

Також за його словами, це сильне повідомлення для Росії, що країни, які вийшли з Оттавської конвенції будуть використовувати "все, що є в нашому розпорядженні".

Нагадаємо, 8 травня Сейм Литви денонсував Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін.

Цього ж дня очільниця Міністерства оборони Литви Довіле Шакалієне оголосила, що країна готується до виробництва та придбання протипіхотних мін.

Наприкінці квітня президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписав закон про вихід країни з Оттавської конвенції.

Натомість Норвегія заявила, що не вийде з міжнародної конвенції про заборону протипіхотних мін, оскільки вважає, що її сучасних систем оборони буде достатньо на випадок ворожої агресії.