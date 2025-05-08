В Литве говорят, что выход из Оттавской конвенции – это сообщение для России

Министр иностранных дел Литвы Кастутис Будрис назвал выход его страны и других стран региона из Оттавской конвенции возможностью укрепить оборону и послать России сигнал о готовности этих стран использовать "все, что есть в их распоряжении".

Его слова цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис заявил, что Литва открывает возможности для укрепления своей обороны.

"Причины нашего выхода из конвенции были четкими, и они касались не столько самой конвенции, сколько того, что нам нужны меры, которые позволят нам остановить пехоту врага и усилить весь наш арсенал контрмобильности и инструментов", – сказал он.

Также, по его словам, это сильный сигнал для России, что страны, вышедшие из Оттавской конвенции, будут использовать "все, что есть в нашем распоряжении".

Напомним, 8 мая Сейм Литвы денонсировал Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.

В этот же день глава Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене объявила, что страна готовится к производству и приобретению противопехотных мин.

В конце апреля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции.

В свою очередь Норвегия заявила, что не выйдет из международной конвенции о запрете противопехотных мин, поскольку считает, что ее современных систем обороны будет достаточно на случай враждебной агрессии.