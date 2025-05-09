"Плевок в лицо": в Словакии раскритиковали Фицо за визит в Москву 9 мая

Представители словацкой оппозиции назвали визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву позором для страны и плевком в лицо ее союзникам в Европейском Союзе и НАТО.

Об этом сообщает Noviny, пишет "Европейская правда".

Фицо стал единственным лидером из государств ЕС, приехавшим на празднование 9 мая в Москву. Словацкая оппозиция заявила, что рассмотрит возможность подать на Фицо в связи с этим уголовную жалобу по подозрению в государственной измене.

"Это позор для Словакии, это предательство наших национальных интересов. Сама поездка в Москву является одним из худших моментов во внешней политике Словакии", – заявил журналистам председатель самой мощной оппозиционной силы "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка.

Словацкие оппозиционные политики, которые давно критикуют Россию за ее полномасштабное вторжение в Украину, заранее призвали Фицо не ехать в Москву.

Оппозиционная партия SaS и внепарламентские партии "Форум" и ODS, объединенные в инициативу "Правый блок", раскритиковали поездку Фицо.

"Это позор и плевок в лицо нашим иностранным партнерам и союзникам в Европейском Союзе и НАТО. Эти партнеры вынуждены смотреть на нас как на ненадежного партнера, как на ненадежную страну с ее лидером во главе", – заявил лидер SaS и депутат Национального совета Словакии Бранислав Грелинг.

Он подчеркнул, что Фицо не говорит в Москве от имени всего народа, и "история запомнит, кто был на стороне агрессора, а кто сохранил свою честь".

О позоре говорил также председатель партии ODS Павел Мацко. "Фицо решил, что не останется дома, не будет праздновать мир здесь, не будет пытаться принять такие меры, чтобы Словакия была частью мира и стояла на правильной стороне истории, а едет помогать пропагандировать военную машину Путина", – отметил он.

Глава "Форума" Жолт Симон прокомментировал поездку Фицо, отметив, что премьер тянет Словакию туда, откуда она вышла в 1989 году.

"Я стыжусь этого и считаю, что Фицо действует скорее в интересах собственного спасения, чем в интересах граждан этой страны", – сказал он.

Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.

Фицо добрался до Москвы вечером 8 мая после того, как страны Балтии запретили его самолету пересекать их воздушное пространство.