Торгові представники США проведуть переговори із Китаєм щодо тарифів цього тижня
Найвищі торгові представники президента США Дональда Трампа проведуть цього тижня у швейцарській Женеві особисті переговори з китайським економічним посадовцем – уперше відтоді, як США запровадили мита проти Китаю.
Про це пише Politico, передає "Європейська правда".
Міністр фінансів США Скотт Бессент і торговий представник США Джемісон Грір зустрінуться 10-11 травня з віцепрем'єром КНР Хе Ліфеном – членом Політбюро Компартії Китаю та головним економістом країни.
"Я і так мав бути у Швейцарії для переговорів зі швейцарцями. Виявилось, що китайська делегація також подорожує Європою і буде в Швейцарії. Тож ми зустрінемося у суботу й неділю", – заявив Бессент.
Зі свого боку, Китай повідомив, що Хе перебуває в Женеві на запрошення уряду Швейцарії.
Бессент намагався знизити очікування щодо прориву: він заявив, що зустріч не обіцяє запуску повноцінних перемовин про нову торговельну угоду, адже такий процес буде довгим.
"Це не є сталим, особливо з боку Китаю. Поточні мита – це по суті ембарго. Ми не хочемо розриву. Ми хочемо чесної торгівлі", – наголосив американський міністр.
На запитання, хто першим ініціював таку зустріч, Бессент ухилився від прямої відповіді.
"Було багато дзвінків... Не було якогось першого дзвінка. Є багато точок контакту з часом", – зазначив він.
Він також не став уточнювати, чи запропонує Трамп знизити мита до 50% як жест "доброї волі", зазначивши лише, що "все на столі", і саме Трамп вирішить, що робити.
"За дорученням президента Трампа я веду переговори для досягнення збалансованих торговельних відносин, відкриття нових ринків та захисту економічної і національної безпеки США", – заявив Грір своєю чергою.
Торгова війна між США та Китаєм, у межах якої сторони запровадили взаємні тарифи, що перевищують 100%, практично заморозила торгівлю між двома найбільшими економіками світу.
Водночас в останні дні зʼявляються сигнали, що сторони готові до взаємних поступок.
Нещодавно президент США Дональд Трамп визнав, що йому доведеться знизити мита щодо китайських товарів.
А ЗМІ інформували, що Китай непублічно скасував мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені в США.