Торгові представники США проведуть переговори із Китаєм щодо тарифів цього тижня

Найвищі торгові представники президента США Дональда Трампа проведуть цього тижня у швейцарській Женеві особисті переговори з китайським економічним посадовцем – уперше відтоді, як США запровадили мита проти Китаю.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Міністр фінансів США Скотт Бессент і торговий представник США Джемісон Грір зустрінуться 10-11 травня з віцепрем'єром КНР Хе Ліфеном – членом Політбюро Компартії Китаю та головним економістом країни.

"Я і так мав бути у Швейцарії для переговорів зі швейцарцями. Виявилось, що китайська делегація також подорожує Європою і буде в Швейцарії. Тож ми зустрінемося у суботу й неділю", – заявив Бессент.

Зі свого боку, Китай повідомив, що Хе перебуває в Женеві на запрошення уряду Швейцарії.

Бессент намагався знизити очікування щодо прориву: він заявив, що зустріч не обіцяє запуску повноцінних перемовин про нову торговельну угоду, адже такий процес буде довгим.

"Це не є сталим, особливо з боку Китаю. Поточні мита – це по суті ембарго. Ми не хочемо розриву. Ми хочемо чесної торгівлі", – наголосив американський міністр.

На запитання, хто першим ініціював таку зустріч, Бессент ухилився від прямої відповіді.

"Було багато дзвінків... Не було якогось першого дзвінка. Є багато точок контакту з часом", – зазначив він.

Він також не став уточнювати, чи запропонує Трамп знизити мита до 50% як жест "доброї волі", зазначивши лише, що "все на столі", і саме Трамп вирішить, що робити.

"За дорученням президента Трампа я веду переговори для досягнення збалансованих торговельних відносин, відкриття нових ринків та захисту економічної і національної безпеки США", – заявив Грір своєю чергою.

Торгова війна між США та Китаєм, у межах якої сторони запровадили взаємні тарифи, що перевищують 100%, практично заморозила торгівлю між двома найбільшими економіками світу.

Водночас в останні дні зʼявляються сигнали, що сторони готові до взаємних поступок.

Нещодавно президент США Дональд Трамп визнав, що йому доведеться знизити мита щодо китайських товарів.

А ЗМІ інформували, що Китай непублічно скасував мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені в США.