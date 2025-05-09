Трамп говорит, что 80%-ная пошлина на китайские товары "выглядит справедливой"

Американский президент Дональд Трамп в пятницу, 9 мая, заявил, что пошлины в размере 80% на китайские товары "выглядят справедливыми".

Об этом он написал в Truth Social, передает "Европейская правда".

Как известно, министр финансов США Скотт Бессент и главный торговый представитель США Джемисон Грир встретятся в Швейцарии с китайским экономическим руководителем Хэ Лифеном для переговоров, которые могут стать первым шагом к урегулированию торговых споров.

"Китай должен открыть свой рынок для США – это было бы так хорошо для них!!! Закрытые рынки больше не работают!!!", – написал Трамп в соцсетях.

Также он отметил, что „80%-ная пошлина на Китай выглядит справедливо" и добавил, что решение за Бессентом.

Торговая война между США и Китаем, в рамках которой стороны ввели взаимные тарифы, превышающие 100%, практически заморозила торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира.

В то же время в последние дни появляются сигналы, что стороны готовы к взаимным уступкам.

Недавно президент США Дональд Трамп признал, что ему придется снизить пошлины на китайские товары.

А СМИ сообщили, что Китай непублично отменил пошлины в размере 125% на некоторые полупроводники, произведенные в США.