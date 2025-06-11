ЗМІ: Трамп сказав прем'єру Ізраїлю, що не хоче воєнних дій проти Ірану

Президент США Дональд Трамп у понеділок провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої сказав, що шанс на досягнення ядерної угоди з Іраном є і тому він не хоче застосовувати військові методи.

Про це стало відомо порталу Axios, повідомляє "Європейська правда".

Розмова між Трампом і Нетаньягу відбулася за кілька днів до закінчення двомісячного терміну, який Трамп дав Ірану на досягнення угоди.

Іранські офіційні особи завершують підготовку своєї відповіді на пропозицію США щодо ядерної угоди і, як очікується, цього тижня виступлять з офіційним відхиленням.

За даними джерел порталу, в ході 40-хвилинної телефонної розмови в понеділок Нетаньягу сказав Трампу, що іранці є експертами в затягуванні часу, і тому їм необхідно представити реальну військову загрозу.

"Не виглядало, що Трампа переконала ця аргументація", – сказав ізраїльський посадовець.

Трамп сказав Нетаньягу, що іранці "уперті", і він розчарований їхньою поведінкою, але вважає, що їх можна переконати укласти угоду, і хоче подивитися, що станеться в наступному раунді переговорів, розповіли джерела.

Минулої неділі Трамп і практично вся його зовнішньополітична команда зібралися в Кемп-Девіді, щоб протягом декількох годин обговорити стратегію США щодо іранської ядерної кризи і війни в Газі.

Американський високопосадовець розповів Axios, що президент вважає обидві кризи взаємопов'язаними і частиною ширшої регіональної реальності, яку він намагається сформувати.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що США не дозволять Ірану збагачувати уран в межах будь-якої потенційної угоди між країнами.