СМИ: Трамп сказал премьеру Израиля, что не хочет военных действий против Ирана

Президент США Дональд Трамп в понедельник провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого сказал, что шанс на достижение ядерного соглашения с Ираном есть и поэтому он не хочет применять военные методы.

Об этом стало известно порталу Axios, сообщает "Европейская правда".

Разговор между Трампом и Нетаньяху состоялся за несколько дней до окончания двухмесячного срока, который Трамп дал Ирану на достижение соглашения.

Иранские официальные лица завершают подготовку своего ответа на предложение США по ядерной сделке и, как ожидается, на этой неделе выступят с официальным отклонением.

По данным источников портала, в ходе 40-минутного телефонного разговора в понедельник Нетаньяху сказал Трампу, что иранцы являются экспертами в затягивании времени, и поэтому им необходимо представить реальную военную угрозу.

"Не выглядело так, что Трампа убедила эта аргументация", – сказал израильский чиновник.

Трамп сказал Нетаньяху, что иранцы "упрямы", и он разочарован их поведением. Но он считает, что их можно убедить заключить сделку, и хочет посмотреть, что произойдет в следующем раунде переговоров, рассказали источники.

В минувшее воскресенье Трамп и практически вся его внешнеполитическая команда собрались в Кэмп-Дэвиде, чтобы в течение нескольких часов обсудить стратегию США в отношении иранского ядерного кризиса и войны в Газе.

Американский высокопоставленный чиновник рассказал Axios, что президент считает оба кризиса взаимосвязанными и частью более широкой региональной реальности, которую он пытается сформировать.

Напомним, недавно Трамп заявил, что США не позволят Ирану обогащать уран в рамках любого потенциального соглашения между странами.