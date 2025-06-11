Трамп "все менее уверен" в ядерной сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что он менее уверен в том, что Иран согласится прекратить обогащение урана в рамках ядерной сделки с Вашингтоном.

Об этом он заявил в подкасте Pod Force One, обнародованном в среду, 11 июня, пишет "Европейская правда".

В ответ на вопрос, считает ли он, что сможет заставить Иран согласиться на свертывание своей ядерной программы, Трамп ответил, что не знает.

"Я не знаю. Я так думал, но сейчас все меньше уверен в этом", – признал американский лидер.

Трамп также отметил, что иранцы, похоже, затягивают процесс.

"Я менее уверен сейчас, чем был несколько месяцев назад. Что-то с ними произошло, я гораздо менее уверен в том, что соглашение будет достигнуто", – сказал он.

Американский лидер повторил, что США не позволят Ирану получить ядерное оружие – независимо от того, будет ли достигнуто соглашение.

"Но это было бы лучше сделать без войны, без смертей, значительно лучше. Но я не вижу у них такого же уровня энтузиазма по заключению соглашения", – добавил Трамп.

Отметим, 9 июня Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого сказал, что шанс на достижение ядерного соглашения с Ираном есть и поэтому он не хочет применять военные методы.

Разговор между Трампом и Нетаньяху состоялся за несколько дней до истечения двухмесячного срока, который Трамп дал Ирану на достижение соглашения.

Иранские официальные лица завершают подготовку своего ответа на предложение США по ядерной сделке и, как ожидается, на этой неделе выступят с официальным отклонением.