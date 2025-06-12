Рада ЄС схвалила "заборонні" тарифи на сільгосппродукцію і добрива з Росії та Білорусі

Рада Європейського Союзу ухвалила нові тарифи на сільськогосподарську продукцію та добрива з Росії і Білорусі, які досі не підпадали під додаткові мита.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 12 червня оголосила пресслужба Ради ЄС.

Рада ЄС затвердила нові тарифи на сільськогосподарську продукцію та деякі добрива, вироблені в РФ та Білорусі, до яких ще не застосовувалося додаткове мито.

Метою заходів є зменшення залежності європейських країн від російського та білоруського імпорту і зменшення доходів у бюджет РФ та її спроможності фінансувати ведення війни проти України. На додачу це може стимулювати виробництво всередині ЄС.

"Дотримання цих тарифів буде ретельно відстежуватися, щоб гарантувати захист європейської індустрії добрив та сільськогосподарських виробників. Підвищення тарифів на добрива відбуватиметься поступово, з 3-річним перехідним періодом", – зазначають у повідомленні.

З набуттям чинності цими змінами 1 липня 2025 року тарифи ЄС будуть поширюватись вже на всю сільськогосподарську продукцію з Росії.

Категорії, що потрапили під нові тарифи, охоплюють близько 15% від всього сільськогосподарського імпорту з Росії до ЄС станом на 2023 рік.

Щодо добрив з Росії, у 2023 році категорії, до яких застосували мита, складали 25% імпорту у цій сфері – близько 3,6 млн тонн вартістю 1,28 млрд євро.

Наприкінці травня запровадження тарифів на ці категорії продукції з РФ і Білорусі підтримав Європарламент. Вважається, що тарифи такого рівня фактично зупинять імпорт цих товарів до ЄС.

Тарифи на більшість аграрної продукції з Росії та Білорусі діють у ЄС з липня 2024 року.