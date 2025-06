В Угорщині відповіли на слова Зеленського про зловживання Орбаном темою війни в Україні

В уряді Угорщини заявили, що президент України Володимир Зеленський веде відкриту агітацію за угорську опозиційну партію "Тиса" і ігнорує той факт, що членство України в ЄС не є серед національних інтересів Угорщини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник уряду Угорщини Золтан Ковач на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter).

Ковач відреагував на тезу з інтерв’ю українського президента, де він заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує тему війни Росії проти України для власної політичної вигоди.

"Зеленський відкрито агітує в Угорщині за партію "Тиса", звинувачуючи Орбана в "антиєвропейськості" та використанні війни для політичної вигоди. Як для лідера країни, що не є членом ЄС, це дуже багато", – написав Ковач.

Він додав, що Зеленський "читає лекції угорцям перед їхнім голосуванням на всенародному референдумі "Вокс 2025" щодо членства України в ЄС".

❗️@ZelenskyyUA is now openly campaigning in Hungary for the Tisza Party–accusing @PM_ViktorOrban of being “anti-European” and using the war for political gain. From a non-EU leader, this is rich.



🗳️ The same man now complains he didn’t “give permission” to be used in a political… pic.twitter.com/hfmBHBJfOv