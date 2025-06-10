В Угорщині відповіли на слова Зеленського про зловживання Орбаном темою війни в Україні

В уряді Угорщини заявили, що президент України Володимир Зеленський веде відкриту агітацію за угорську опозиційну партію "Тиса" і ігнорує той факт, що членство України в ЄС не є серед національних інтересів Угорщини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник уряду Угорщини Золтан Ковач на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter).

Ковач відреагував на тезу з інтерв’ю українського президента, де він заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує тему війни Росії проти України для власної політичної вигоди.

"Зеленський відкрито агітує в Угорщині за партію "Тиса", звинувачуючи Орбана в "антиєвропейськості" та використанні війни для політичної вигоди. Як для лідера країни, що не є членом ЄС, це дуже багато", – написав Ковач.

Він додав, що Зеленський "читає лекції угорцям перед їхнім голосуванням на всенародному референдумі "Вокс 2025" щодо членства України в ЄС".

❗️@ZelenskyyUA is now openly campaigning in Hungary for the Tisza Party–accusing @PM_ViktorOrban of being “anti-European” and using the war for political gain. From a non-EU leader, this is rich.



🗳️ The same man now complains he didn’t “give permission” to be used in a political… pic.twitter.com/hfmBHBJfOv – Zoltan Kovacs (@zoltanspox) June 10, 2025

За словами Ковача, Зеленський "підлабузнюється" до еліт ЄС і вимагає, щоб інші "фінансували його війну". "Йому варто було б спершу перевірити, хто насправді є членом ЄС", – пише Золтан Ковач.

"Зеленський явно ігнорує той базовий факт, що прем'єр-міністр Орбан, як обраний лідер Угорщини, завжди буде відстоювати ключові інтереси національної безпеки Угорщини, а не України. Дозвольте мені бути відвертим: ні, членство України в ЄС НЕ є одним з цих інтересів, незалежно від того, що може сказати Зеленський", – наголосив речник уряду Угорщини.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський заявив, що угорський прем’єр Віктор Орбан використовує тему війни РФ проти України у своїх інтересах перед парламентськими виборами.

Нещодавно Орбан відкрито заявив, що прагне докласти всіх зусиль, аби завадити вступу України в Європейський Союз, виправдовуючи це турботою про угорські інтереси.

Для кращого розуміння поточного стану українсько-угорських відносин читайте статтю редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах".

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