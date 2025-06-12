Орбан заявил, что украинцы должны были бы поблагодарить Венгрию

Премьер Венгрии Виктор Орбан пожаловался на якобы угрозы со стороны Украины и заявил, что украинцы должны быть благодарными его стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Magyar Nemzet.

Виктор Орбан опубликовал на своей странице в соцсетях новое видео, в котором заявил об открытых и грубых угрозах со стороны украинцев. По его словам, эти заявления носили шантажный характер и отрицали право Венгрии самостоятельно решать вопрос о вступлении Украины в ЕС.

"Они (украинцы) не признают право народа Венгрии принимать решение о вступлении Украины в Европейский Союз, и тем более не примут отрицательного решения, поэтому угрожают, шантажируют и нападают на нас", – подчеркнул венгерский премьер-министр.

Он продолжил, сказав, что украинцы "должны быть благодарны Венгрии".

"Мы позволили их беженцам выехать через Венгрию. Мы позволили им пользоваться всеми государственными услугами в Венгрии, оказали им помощь, вылечили их солдат, обучаем их детей", – пояснил Орбан.

Затем он предложил президенту Украины вместо угроз и шантажа поблагодарить венгров и выразить им свое уважение.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан резко отреагировал на интервью Владимира Зеленского венгерскому СМИ, в котором он в частности обвинил Будапешт во вмешательстве во внутренние дела Украины.

Напомним, в интервью венгерскому порталу Válasz Online Зеленский заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан использует тему войны РФ против Украины в своих интересах перед парламентскими выборами.

Глава государства также сказал, что венгерские власти "десятки раз разными способами" пытались вмешиваться в дела Украины, но большинство таких случаев решали непублично.

В правительстве Венгрии на это ожидаемо заявили, что Зеленский якобы ведет открытую агитацию за венгерскую оппозиционную партию "Тиса" и игнорирует тот факт, что членство Украины в ЕС не является среди национальных интересов Венгрии.