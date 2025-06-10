Зеленський розповів про те, як Орбан використовує в Угорщині його обличчя та Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що угорський прем’єр Віктор Орбан використовує тему війни РФ проти України у своїх інтересах перед парламентськими виборами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент сказав в інтерв’ю угорському порталу Válasz Online.

За словами Зеленського, політика, яку просуває Орбан, є антиукраїнською.

При цьому український президент переконаний, що ця політика не відображає позицію всього угорського суспільства.

"Політика Віктора, на жаль, спрямована проти України. І проти Європи. Він використовує це у своїй внутрішній політиці: він хоче використати війну в Україні в своїх інтересах на виборах. Це нечесно", – сказав він.

Зеленський додав, що Орбан робить "історичну помилку" і не розуміє, що його політика "матиме набагато серйозніші та небезпечніші наслідки: радикалізацію угорського суспільства та його антиукраїнські настрої".

"Я не можу посміхатися і обійматися, коли бачу, що відбувається насправді. Бо реальність не повинна відрізнятися від політики. Якщо ви готові до чесних відносин, ми знайдемо рамки. Але так, використовуючи моє обличчя для власних виборів? Я не давав на це згоди. Я президент іншої країни", – підкреслив він.

Нещодавно Орбан відкрито заявив, що прагне докласти всіх зусиль, аби завадити вступу України в Європейський Союз, виправдовуючи це турботою про угорські інтереси.

Для кращого розуміння поточного стану українсько-угорських відносин читайте статтю редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах".

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