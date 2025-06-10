Зеленський прокоментував оприлюднення СБУ деталей про угорську агентуру на Закарпатті

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна вирішила винести на загал історію з викритою угорською агентурою на Закарпатті, аби дати зрозуміти, що володіє цією інформацією.

Про це він сказав в інтерв’ю угорському Válasz Online, пише "Європейська правда".

Зеленському поставили запитання про те, чи є, на його думку, якийсь вихід з ескалації, що почалася після публікації СБУ новини про викриття діяльності угорської інформаторської мережі у Закарпатській області.

Він відповів, що "проблеми не буде, якщо поважати одне одного".

"Будапешт десятки разів у різний спосіб намагався втручатися у внутрішніх справи України… Ми ще до війни зупинили незаконну роздачу паспортів на Закарпатті. Ми вирішували більшість таких питань без галасу, між собою", – сказав президент.

"Чому ми зробили цю ситуацію публічною? У нас є додаткові фото й відео різних зустрічей, організованих угорською військовою розвідкою KNBSZ – і ми їх теж оприлюднимо, якщо буде потрібно. Не хочу нікого залякувати, але ми справді все бачимо. І те, як KNBSZ платила своєму агенту. Все задокументовано", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що викрита агентурна мережа розбудовувалась з 2021 року, а остання передача інформації відбулась цьогоріч 25 березня.

Зеленський поставив риторичні питання про те, навіщо угорській розвідці могло бути потрібно дізнаватися ті деталі, якими цікавились члени мережі – про розташування ППО, військових підрозділів, настрої місцевого населення щодо потенційних угорських "миротворців".

"Як ми маємо реагувати на таке під час війни? Я не кажу, що Будапешт чогось хоче. Але якщо не хоче, то для кого тоді збирається така інформація? Я запитував посадовців НАТО, чи вони просили Угорщину про збір таких даних. Вони кажуть, що ні. Я президент воюючої країни. Як би ви реагували на моєму місці?" – сказав Володимир Зеленський, додавши, що "звинувачує не Віктора, а KNBSZ".

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