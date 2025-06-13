Країни Балтії домовилися розробити спільні плани масової евакуації жителів

Міністри внутрішніх справ країн Балтії підписали меморандум, спрямований на сприяння регіональній співпраці в плануванні транскордонної евакуації жителів, розробці спільних планів масової евакуації та забезпеченні своєчасного обміну інформацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Естонія, Латвія та Литва зобов'язалися співпрацювати в разі необхідності масової евакуації в масштабах Балтійського регіону, обмінюватися даними про евакуаційні потужності, можливі евакуаційні коридори та пункти перетину кордону.

Також будуть докладені зусилля для подальшого розвитку необхідних інструментів і ресурсів, особливо в забезпеченні допомоги вразливим групам населення.

"Для країн Балтії важливо прийняти єдиний підхід і координувати дії в разі загроз, щоб забезпечити безпеку наших громадян. Особливо якщо буде необхідна евакуація великого масштабу", – заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович.

"Важливо мати чіткі алгоритми, необхідний швидкий обмін інформацією для забезпечення ефективного впровадження заходів з попередження, готовності та пом'якшення наслідків, а також скоординоване інформування громадськості, щоб уникнути імпульсивних дій як під час підготовки до кризи, так і під час неї", – додав він.

Наприкінці травня міністри внутрішніх справ та цивільного захисту Бельгії, Естонії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Фінляндії та Швеції виступили в Брюсселі із заявою про співпрацю, закликавши до негайних додаткових заходів для посилення цивільного захисту, готовності та стійкості як на національному рівні, так і на рівні Європейського Союзу.

Раніше столиці країн Балтії домовилися про тіснішу співпрацю в галузі цивільної оборони.

В Естонії 14 травня провели перше загальнонаціональне тестування системи екстреного оповіщення EE-ALARM – у результаті спрацювали понад дві третини усіх сирен.

У квітні у Вільнюсі презентували оновлений план евакуації литовської столиці у разі війни чи інших надзвичайних ситуацій.