Столиці країн Балтії домовилися посилити співпрацю в галузі цивільної оборони

Рига, Вільнюс і Таллінн домовилися про тіснішу співпрацю в галузі цивільної оборони.

По це повідомили агентству LETA в департаменті зовнішньої комунікації Ризької міськради, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

20 травня в Таллінні відбувся форум цивільної оборони балтійських столиць "Безпечні міста, сильний регіон: форум столиць країн Балтії з цивільної оборони", на якому представники міст обмінялися досвідом і підписали меморандум про взаєморозуміння про більш тісну співпрацю в цій сфері.

У форумі брали участь представники керівництва столиць і провідні експерти в галузі цивільної оборони.

Основними цілями співробітництва столиць країн Балтії у сфері цивільної оборони є створення спільної структури співробітництва, що сприятиме багаторівневому управлінню та поліпшенню координації дій між місцевою владою та державними установами.

Особливу увагу буде приділено підготовці скоординованих планів дій і реагування на різні кризові ситуації, наданню взаємодопомоги в надзвичайних ситуаціях, обміну знаннями та досвідом, а також інформуванню та залученню громадськості.

Меморандум про співпрацю підписали віцемер Риги Лінда Озола, мер Таллінна Євгеній Осиновський і віцемер Вільнюса Андрюс Грігоніс.

В Естонії 14 травня провели перше загальнонаціональне тестування системи екстреного оповіщення EE-ALARM – у результаті спрацювали понад дві третини усіх сирен.

У квітні у Вільнюсі презентували оновлений план евакуації литовської столиці у разі війни чи інших надзвичайних ситуацій.