Страны Балтии договорились разработать совместные планы массовой эвакуации жителей

Министры внутренних дел стран Балтии подписали меморандум, направленный на содействие региональному сотрудничеству в планировании трансграничной эвакуации жителей, разработке совместных планов массовой эвакуации и обеспечении своевременного обмена информацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Эстония, Латвия и Литва обязались сотрудничать в случае необходимости массовой эвакуации в масштабах Балтийского региона, обмениваться данными об эвакуационных мощностях, возможных эвакуационных коридорах и пунктах пересечения границы.

Также будут приложены усилия для дальнейшего развития необходимых инструментов и ресурсов, особенно в обеспечении помощи уязвимым группам населения.

"Для стран Балтии важно принять единый подход и координировать действия в случае угроз, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Особенно если будет необходима эвакуация большого масштаба", – заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

"Важно иметь четкие алгоритмы, необходим быстрый обмен информацией для обеспечения эффективного внедрения мер по предупреждению, готовности и смягчению последствий, а также скоординированное информирование общественности, чтобы избежать импульсивных действий как во время подготовки к кризису, так и во время него", – добавил он.

В конце мая министры внутренних дел и гражданской защиты Бельгии, Эстонии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Финляндии и Швеции выступили в Брюсселе с заявлением о сотрудничестве, призвав к немедленным дополнительным мерам для усиления гражданской защиты, готовности и устойчивости как на национальном уровне, так и на уровне Европейского Союза.

Ранее столицы стран Балтии договорились о более тесном сотрудничестве в области гражданской обороны.

В Эстонии 14 мая провели первое общенациональное тестирование системы экстренного оповещения EE-ALARM – в результате сработали более двух третей всех сирен.

В апреле в Вильнюсе презентовали обновленный план эвакуации литовской столицы в случае войны или других чрезвычайных ситуаций.