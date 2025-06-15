Болгарія працює над евакуацією громадян з Ізраїлю на тлі ескалації

50 громадян Болгарії попросили про евакуацію з Ізраїлю через останнє загострення напруженості на Близькому Сході.

Про це в неділю болгарський міністр закордонних справ Георг Георгієв, пише "Європейська правда" з посиланням на БНР.

За словами Геогрієва, список охочих евакуюватись із Ізраїлю постійно оновлюється, оскільки йдеться не про компактну групу, яка перебуває в одному місті.

"Ми діємо так, щоб гарантувати максимально безпечний маршрут, тому що ці люди повинні залишити дуже небезпечну зону, пройти через іншу небезпечну зону і потрапити в третю, не менш небезпечну зону", – сказав він.

Глава МЗС Болгарії водночас запевнив, що небезпеки для працівників болгарського посольства, які вирішили залишитися на місці, немає, оскільки кожна будівля в Ізраїлі має бомбосховище.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Іран завдав ударів у відповідь.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі загострення на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном попередив про небезпеку глобального конфлікту.

Європейські держави закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту та запропонували Тегерану негайні переговори щодо ядерної програми.