Болгария работает над эвакуацией граждан из Израиля на фоне эскалации

50 граждан Болгарии попросили об эвакуации из Израиля из-за последнего обострения напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом в воскресенье сообщил болгарский министр иностранных дел Георг Георгиев, пишет "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

По словам Георгиева, список желающих эвакуироваться из Израиля постоянно обновляется, поскольку речь идет не о компактной группе, которая находится в одном городе.

"Мы действуем так, чтобы гарантировать максимально безопасный маршрут, потому что эти люди должны покинуть очень опасную зону, пройти через другую опасную зону и попасть в третью, не менее опасную зону", – сказал он.

Глава МИД Болгарии в то же время заверил, что опасности для сотрудников болгарского посольства, которые решили остаться на месте, нет, поскольку каждое здание в Израиле имеет бомбоубежище.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. Иран нанес ответные удары.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне обострения на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном предупредил об опасности глобального конфликта.

Европейские государства призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта и предложили Тегерану немедленные переговоры по ядерной программе.