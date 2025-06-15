Німеччина пропонує Ірану негайні переговори щодо ядерної програми

Німеччина, Франція та Велика Британія готові провести негайні переговори з Іраном щодо його ядерної програми з метою деескалації ситуації на Близькому Сході.

Про це в інтервʼю телеканалу ARD заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє "Європейська правда".

Вадефуль, який перебуває з візитом на Близькому Сході, заявив, що намагається сприяти деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Він зауважив, що Тегеран раніше не скористався можливістю розпочати конструктивні переговори, але сподівається, що деескалація "ще можлива".

"Німеччина разом із Францією та Великою Британією готові. Ми пропонуємо Ірану негайні переговори щодо ядерної програми. Я сподіваюся, що ця пропозиція буде прийнята", – додав міністр.

За словами Вадефуля, обмеження іранської ядерної програми "також є ключовою передумовою для досягнення миру в цьому конфлікті – щоб Іран не становив загрози для регіону, для Держави Ізраїль та для Європи".

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Іран завдав ударів у відповідь.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі загострення на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном попередив про небезпеку глобального конфлікту.

Європейські держави, включно з Францією, закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту.