Прем’єр Косова просить Трампа натиснути на Сербію

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті закликав президента США Дональда Трампа використати свій вплив на Сербію, щоб примусити її до виконання домовленостей про нормалізацію відносин.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство Bloomberg.

За словами Курті, Белград ігнорує й порушує досягнуту в 2023 році угоду, а зусилля з налагодження діалогу залишаються безрезультатними.

Його заява прозвучала наступного дня після того, як Трамп у соціальній мережі заявив, що під час своєї першої каденції запобіг конфлікту між Сербією та Косовом, поклавши провину на Джо Байдена за загострення ситуації в регіоні.

Після повернення Трампа до Білого дому лідери Балкан, зокрема й Курті, прагнуть заручитися підтримкою нового очільника США, чия родина має ділові інтереси в регіоні.

Курті назвав Сполучені Штати "незамінним партнером" і заявив, що нормалізація відносин із Сербією цілком можлива, але лише за активної участі Вашингтона.

Це стало помітною зміною в риториці прем’єра, який під час першої каденції Трампа відкрито конфліктував зі спецпредставником США на Балканах Річардом Гренеллом. Тоді Курті звинуватив американського дипломата у причетності до падіння свого уряду в 2020 році.

Переговори між Белградом і Приштиною фактично зайшли в глухий кут, і від моменту підписання угоди у 2023 році не відбулося жодної зустрічі на високому рівні.

Тим часом Курті за останній рік ініціював закриття низки сербських установ у північних районах Косова з метою їхньої інтеграції.

Ці дії викликали занепокоєння західних партнерів, які попереджають про ризик ескалації міжетнічної напруженості.