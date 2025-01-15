ЄС застеріг Косово від закриття сербських інституцій на півночі країни

Європейський Союз заявив, що закриття владою частково визнаного Косова підтримуваних Сербією "паралельних інституцій" суперечить зобовʼязанням Приштини у межах процесу нормалізації відносин з Белградом.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в поширеній заяві речника Європейської комісії з зовнішньополітичних питань.

У Єврокомісії звернули увагу, що закриття паралельних сербських інституцій у Косові відбувається на тлі передвиборчої кампанії перед парламентськими виборами 9 лютого.

"Косово має продемонструвати і залишатися послідовним у виконанні своїх зобов'язань у межах діалогу за сприяння ЄС і свого нещодавнього підтвердження прихильності до нього", – додали там.

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Речник Єврокомісії підкреслив, що ЄС планує скасовувати заходи проти Косова паралельно з подальшими кроками з деескалації напруженості на півночі, але закриття сербських інституцій "не сприяє досягненню цієї мети".

Раніше влада Косова оголосила про закриття 28 установ, підконтрольних сербській меншині на півночі країни. Ідеться про муніципальні офіси та податкові установи в 10 містах, зокрема Приштині.

Міністр внутрішніх справ Косова Джелял Свечля назвав цей крок необхідним для ліквідації "злочинних і незаконних" структур.

Косовська влада не перший рік бореться з підтримуваними Сербією установами, які називає паралельними органами влади, що порушують закон і використовуються Сербією для свого впливу.

Вибори 9 лютого 2025 року стануть першими черговими парламентськими виборами в Косові після проголошення незалежності у 2008-му. Вони стануть ключовим випробуванням для чинного косовського премʼєра Альбіна Курті, чия партія здобула переконливу перемогу на виборах 2021 року.