У Белграді протестували проти планів зятя Трампа на колишню будівлю генштабу

Тисячі протестувальників у Белграді 24 березня вийшли на мітинг проти планів перетворити колишній армійський штаб, зруйнований під час бомбардування НАТО, на комплекс за кошти фірми зятя президента США Джареда Кушнера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.

Протестувальники в Белграді вимагали відновити колишній статус будівлі ексгенштабу як об'єкта культурної спадщини і скасувати плани забудови.

Фото: АР

Минулого року стало відомо, що компанія Кушнера отримає в безкоштовну оренду на 99 років та право на будівництво розкішного готельно-житлового комплексу й музею на місці зруйнованої НАТО будівлі генерального штабу армії колишньої Югославії.

За інформацією ЗМІ, інвестиції в будівництво становлять близько 500 мільйонів доларів. Згідно з попередньою угодою, уряд Сербії має отримати 22 відсотки прибутку.

Для багатьох місце розбомбленої будівлі генштабу Сербії є символом опору країни проти "агресії" НАТО 1999 року.

Мітинг у Белграді був частиною антикорупційного руху, який розпочався після обвалу в листопаді бетонного навісу на залізничній станції на півночі Сербії, в результаті якого загинули 16 людей.