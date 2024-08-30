На півночі Косова, де переважають серби, закрили "паралельні" органи влади

Спецпризначенці поліції частково визнаного Косова в п’ятницю, 30 серпня, закрили сербські паралельні структури влади в чотирьох муніципалітетах на півночі, населених переважно сербами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kosovo-Online.

Косовська поліція в п’ятницю вдень зайшла в будівлі так званої тимчасової адміністрації північних муніципалітетів Косовська Митровиця, Лепосавичі, Звечани та Зубін-Поток.

Приміром, у Лепосавичі поліція виламала двері будівлі, в якій розташовані Тимчасова адміністрація муніципалітету, "Академія професійної освіти Косова і Метохії" та Інститут сербської мови та культури. На місці події був присутній патруль місії ЄС EULEX.

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А в Косовській Митровиці поліція провела обшук в будівлі "Бюро управління з питань Косова і Метохії".

Заступник командувача поліції Косова у Північному регіоні Ветон Елжані пізніше підтвердив Kosovo-Online, що акція відбувалась у всіх чотирьох муніципалітетах на півночі, де, за його словами, розташовані паралельні структури влади.

Пізніше косовський міністр місцевого самоврядування Ельберт Краснічі заявив про закриття "паралельних" органів влади більше не будуть на півночі Косова.

"Паралельні незаконні установи місцевого самоврядування, які діяли за директивами Сербії, порушуючи конституцію та закони Республіки Косово, були закриті. Інституції Республіки Косово пропонують послуги всім громадянам без різниці", – заявив Краснічі у Facebook.

Ворожість між Косовом і Сербією зберігається з часів війни між сербськими військами і етнічними албанськими повстанцями наприкінці 1990-х років.

Раніше цього місяця стало відомо, що влада Косова закрила щонайменше дев'ять відділень сербської пошти поблизу північного кордону. Це викликало гостру реакцію сербської влади.

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