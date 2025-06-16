Премьер Косова просит Трампа оказать давление на Сербию

Премьер-министр Косова Альбин Курти призвал президента США Дональда Трампа использовать свое влияние на Сербию, чтобы заставить ее выполнить договоренности о нормализации отношений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Bloomberg.

По словам Курти, Белград игнорирует и нарушает достигнутое в 2023 году соглашение, а усилия по налаживанию диалога остаются безрезультатными.

Его заявление прозвучало на следующий день после того, как Трамп в социальной сети заявил, что во время своего первого президентского срока предотвратил конфликт между Сербией и Косовом, возложив вину за обострение ситуации в регионе на Джо Байдена.

После возвращения Трампа в Белый дом лидеры Балкан, в том числе и Курти, стремятся заручиться поддержкой нового главы США, чья семья имеет деловые интересы в регионе.

Курти назвал Соединенные Штаты "незаменимым партнером" и заявил, что нормализация отношений с Сербией вполне возможна, но только при активном участии Вашингтона.

Это стало заметным изменением в риторике премьера, который во время первого срока Трампа открыто конфликтовал со спецпредставителем США на Балканах Ричардом Гренеллом. Тогда Курти обвинил американского дипломата в причастности к падению своего правительства в 2020 году.

Переговоры между Белградом и Приштиной фактически зашли в тупик, и с момента подписания соглашения в 2023 году не состоялось ни одной встречи на высоком уровне.

Между тем Курти за последний год инициировал закрытие ряда сербских учреждений в северных районах Косова с целью их интеграции.

Эти действия вызвали беспокойство западных партнеров, которые предупреждают о риске эскалации межэтнической напряженности.