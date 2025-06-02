Зеленський підтримав ідею Ердогана щодо зустрічі з ним, Трампом та Путіним
Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо організації зустрічі лідерів України, Росії, Туреччини та США.
Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський сказав у zoom-спілкуванні з журналістами, його цитує "Інтерфакс-Україна".
Зеленський повідомив, що мав розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
"І справді, від нього був сигнал, як я ставлюся, якщо буде зустріч чотирьох лідерів – він, президент Америки, Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде", – сказав Зеленський.
Турецька сторона сподівається, що зможе організувати зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та Владіміра Путіна у Стамбулі чи в Анкарі, заявив у понеділок президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.
Ще раніше ідею зустрічі між лідерами Туреччини, США, Росії та України від Анкари озвучив турецький глава МЗС Хакан Фідан.