Эрдоган и Путин пообщались по Ближнему Востоку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообщался по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным о событиях на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила канцелярия Эрдогана, пишет "Европейская правда".

Как передает канцелярия турецкого президента, во время разговора с Путиным Эрдоган заявил, что "беззаконное поведение правительства Нетаньяху представляет явную угрозу для международной системы, и что регион не может позволить себе еще одну войну".

Он также подчеркнул, что Турция с самого начала сосредоточена на дипломатических усилиях по прекращению атак. По его словам, только дипломатия способна решить вопрос с Ираном, и что необходимо как можно скорее вернуться за переговорный стол.

В то же время в заявлении не указано, обсуждали ли главы государств российско-украинскую войну.

Отметим, на фоне недавних переговоров украинской и российской делегаций в Турции, страна надеется, что сможет организовать встречу президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и Путина в Стамбуле или Анкаре.

Еще раньше идею встречи лидеров Турции, США, России и Украины от Анкары озвучил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, а после этого ее поддержал президент Украины Владимир Зеленский.