Мерц не бачить Путіна посередником на Близькому Сході: хай зупинить війну в Україні
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти посередницької ролі російського лідера Владіміра Путіна у війні між Ізраїлем та Іраном.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Stern.
Мерц виступив із такою заявою початком саміту G7 у Канаді.
"Особисто я не бачу, що російський президент міг би відіграти посередницьку роль у цьому конфлікті", – заявив він.
Натомість, за словами німецького канцлера, Путін повинен припинити війну проти України.
"Якщо Путін припинить цю війну, то він зробить необхідне і правильне на світовій арені, що зараз найбільше турбує нас. Я б дуже це вітав", – зазначив він.
Раніше президент США Дональд Трамп відкрито висловився за ідею, що Путін міг би виступити посередником у війні між Ізраїлем та Іраном. "Я був би відкритий до цього", – сказав він телеканалу ABC.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія не має авторитету для посередництва у кризі між Ізраїлем та Іраном.
Минулими вихідними Владімір Путін і Дональд Трамп провели телефонну розмову, яка стосувалась ескалації між Іраном та Ізраїлем.
Сам Трамп раніше говорив, що "багато робить" для укладання мирної угоди між Іраном та Ізраїлем.