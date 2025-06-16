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Мерц не бачить Путіна посередником на Близькому Сході: хай зупинить війну в Україні

Новини — Понеділок, 16 червня 2025, 19:08 — Христина Бондарєва

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти посередницької ролі російського лідера Владіміра Путіна у війні між Ізраїлем та Іраном. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Stern.

Мерц виступив із такою заявою початком саміту G7 у Канаді.

"Особисто я не бачу, що російський президент міг би відіграти посередницьку роль у цьому конфлікті", – заявив він.

Натомість, за словами німецького канцлера, Путін повинен припинити війну проти України. 

"Якщо Путін припинить цю війну, то він зробить необхідне і правильне на світовій арені, що зараз найбільше турбує нас. Я б дуже це вітав", – зазначив він.

Раніше президент США Дональд Трамп відкрито висловився за ідею, що Путін міг би виступити посередником у війні між Ізраїлем та Іраном. "Я був би відкритий до цього", – сказав він телеканалу ABC.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія не має авторитету для посередництва у кризі між Ізраїлем та Іраном.

Минулими вихідними Владімір Путін і Дональд Трамп провели телефонну розмову, яка стосувалась ескалації між Іраном та Ізраїлем.

Сам Трамп раніше говорив, що "багато робить" для укладання мирної угоди між Іраном та Ізраїлем.

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Фрідріх Мерц Путін
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