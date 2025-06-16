Мерц не видит Путина посредником на Ближнем Востоке: пусть остановит войну в Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против посреднической роли российского лидера Владимира Путина в войне между Израилем и Ираном.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Stern.
Мерц выступил с таким заявлением в начале саммита G7 в Канаде.
"Лично я не вижу, что российский президент мог бы сыграть посредническую роль в этом конфликте", – заявил он.
Вместо этого, по словам немецкого канцлера, Путин должен прекратить войну против Украины.
"Если Путин прекратит эту войну, то он сделает необходимое и правильное на мировой арене, что сейчас больше всего беспокоит нас. Я бы очень это приветствовал", – отметил он.
Ранее президент США Дональд Трамп открыто высказался за идею, что Путин мог бы выступить посредником в войне между Израилем и Ираном. "Я был бы открыт к этому", – сказал он телеканалу ABC.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия не имеет авторитета для посредничества в кризисе между Израилем и Ираном.
В минувшие выходные Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который касался эскалации между Ираном и Израилем.
Сам Трамп ранее говорил, что "много делает" для заключения мирного соглашения между Ираном и Израилем.