Макрон відкинув ідею Трампа про посередництво Путіна в кризі між Ізраїлем та Іраном

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Гренландії, де він висловив підтримку арктичному острову, заявив, що Росія не має авторитету для посередництва у кризі між Ізраїлем та Іраном, як це запропонував президент США Дональд Трамп.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У недільному інтерв'ю ABC News Трамп заявив, що готовий, щоб Путін, чиї війська вторглися в Україну і який чинить опір спробам Трампа домогтися перемир'я з Києвом, виступив посередником між Ізраїлем та Іраном. Макрон заявив, що відкидає таку ідею.

"Я не вірю, що Росія, яка зараз веде інтенсивний конфлікт і вже кілька років поспіль не дотримується Статуту ООН, може бути посередником", – заявив Макрон.

Він також зазначив, що Франція не брала участі в жодній з атак Ізраїлю проти Ірану.

Макрон відвідав Гренландію, самокеровану частину Данії, яка має право проголосити незалежність і яку Трамп погрожує захопити, перед поїздкою до Канади на саміт лідерів "Групи семи".

Минулими вихідними Владімір Путін і Дональд Трамп провели телефонну розмову, яка стосувалась ескалації між Іраном та Ізраїлем.

Сам Трамп раніше говорив, що "багато робить" для укладання мирної угоди між Тегераном та Єрусалимом.

Тим часом сам Іран відкинув можливість продовження переговорів зі США щодо своєї ядерної програми, посилаючись на підтримку американцями Ізраїлю.