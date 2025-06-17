Литва начала эвакуацию своих граждан из Израиля

Во вторник, 17 июня, в Тель-Авиве началась эвакуация граждан Литвы из Израиля.

Об этом сообщил литовский общественный вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 17 июня, три автобуса с литовскими, латвийскими и эстонскими гражданами отправились в Иорданию, откуда эвакуированных должны доставить в Вильнюс самолетом.

По словам Вилмантаса Виткаускаса, руководителя Национального центра управления кризисами Литвы, на эвакуацию зарегистрировались 14 граждан Латвии.

"Точного количества граждан Эстонии я не вспомню, но среди пассажиров есть также несколько граждан других стран. Мы протянули руку помощи и нашим соседям. В автобусах еще остаются свободные места, поэтому ожидаем, что самолет будет заполнен полностью", – сказал он.

Он оценил, что путешествие до границы с Иорданией может длиться от четырех до шести часов.

"Ожидаем, что к полудню или чуть позже все пассажиры достигнут пограничного пункта", – добавил Виткаускас.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас в свою очередь заверил, что гражданам его страны не придется платить за эвакуацию.

Он также подтвердил, что среди пассажиров, которые сейчас направляются автобусом в Иорданию, есть также граждане Латвии, однако отметил, что "официального запроса о сотрудничестве не поступало".

"Каждая страна решает такие вопросы самостоятельно. Некоторые действуют более активно, другие относятся к этому как к привычному процессу, учитывая то, что границы остаются открытыми и иностранные граждане могут покинуть Израиль самостоятельно", – добавил Палуцкас.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, имеющим отношение к ядерной программе, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. После того начался обмен ударами.

О подготовке эвакуации ранее заявила также Литва, также такие планы есть у Чехии, Болгарии и Польши.

А 16 июня министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос заявил, что его государство получило запросы от нескольких государств Европейского Союза о помощи в эвакуации с Ближнего Востока.