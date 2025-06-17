СNN: розвідка США оцінює, що для створення ядерної зброї Ірану знадобиться 3 роки

Ізраїль заявляє, що Іран швидко наближається до створення ядерної зброї – водночас американська розвідка стверджує, що для цього країні потрібно щонайменше три роки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Коли минулого тижня Ізраїль розпочав серію ударів по Ірану, він виступив із низкою попереджень щодо ядерної програми цієї країни. Мовляв, Іран швидко наближається до точки неповернення у своїх прагненнях отримати ядерну зброю – тому удари були необхідними, щоб запобігти такому результату.

Однак американська розвідка дійшла іншого висновку. За її даними, Іран не тільки не веде активних робіт над створенням ядерної зброї, але й, за словами чотирьох осіб, обізнаних з оцінкою, йому потрібно ще до трьох років, щоб виготовити та доставити її до обраної цілі.

Водночас інший неназваний американський високопосадовець заявив CNN, що Іран "наблизився до створення (ядерної зброї) настільки, наскільки це взагалі можливо; якщо Іран захоче її створити, у нього є все необхідне".

Зараз, після кількох днів ізраїльських авіаударів, американські розвідники вважають, що ізраїльські удари відкинули іранську ядерну програму на кілька місяців.

Незважаючи на те, що Ізраїль завдав значної шкоди іранському об'єкту в Натанзі, де розташовані центрифуги, необхідні для збагачення урану, другий, добре укріплений об'єкт збагачення в Фордоу, залишився практично неушкодженим.

За словами експертів з питань оборони, Ізраїль не має можливості завдати шкоди Фордоу без спеціального озброєння та повітряної підтримки США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп достроково покинув саміт лідерів G7 у Канаді, щоби зосередитись на загостренні ситуації навколо Ізраїлю та Ірану.

Відповідаючи на запитання журналістів на борту Air Force One, він заявив, що припинення конфлікту можливе лише за умови справжнього завершення ядерної суперечки з Тегераном.